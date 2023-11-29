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СберКот отпразднует день рождения в павильоне Сбера на выставке «Россия» на ВДНХ

14:10 29.11.2023

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
29 ноября СберКоту, одному из главных символов Сбербанка, исполняется 6 лет. За это время он завоевал сердца не только сотрудников, но и клиентов, прошел путь от мемолога, киберспортсмена, предпринимателя, стримера, первооткрывателя до звезды рекламных кампаний банка и, наконец, цифрового амбассадора Сбера. При этом, по заверению Сбера, был и остается самым финансово грамотным котом в мире.

В июне 2023 года СберКот получил новый 3D-облик, голос, эмоциональный интеллект и стал цифровым блогером Сбера. Он вышел в real-time, AR, метавселенные, начал вживую общаться с подписчиками и посещать мероприятия. Он успел сняться в 13 роликах, которые собрали 17,5 млн просмотров, записать свой сингл, выпустить карты с digital-дизайном, поздравить банк с 182-летием, побывать вживую на выставке ВДНХ и веранде от СберПрайм, поздороваться с прохожими на главных улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в метро, в такси и даже в аэропорту. А еще СберКот очень полюбился своим подписчикам во ВКонтакте, которые постоянно признаются ему в любви. Благодаря цифровой трансформации за последние полгода аудитория СберКота выросла с 25 млн до 80 млн человек.

В свой день рождения СберКот выпускает лимитированную карту со своим изображением, новые платежные стикеры и диджитал-дизайны карт в СберБанк Онлайн, выходит новая коллекция мерча. Своих поклонников в VK и Telegram СберКот порадует новыми стикерами, а также интересными предложениями от партнеров банка. Это, например, подборка товаров для праздника от маркетплейса Мегамаркет, плейлист от СберКота в HiFi-стриминге Звук, бонусы за покупки для подписчиков СберПрайм, бесплатный доступ к подписке Ed+ с курсами по разным направлениям от Edutoria на 30 дней, скидка на интенсивы по цифровому искусству для подростков от онлайн-университета творческих профессий «Муза» и много другое.

Отпразднует свой день рождения СберКот в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. На празднике можно будет повеселиться, поиграть в игры и узнать много нового. В лектории Сбера для аудитории постарше в этот день будут проходить лекции об эмоциональном интеллекте, ораторском искусстве, развитии креативности.

В детской зоне самых юных гостей ждут веселые аниматоры, мастер-классы, раскраски и головоломки, воздушные шарики и аквагрим – разумеется, всё со СберКотом – и многое другое. Гости смогут перекусить в кафе и купить сувениры в магазине SberShop – ежедневники, ручки, термокружки, спортивные бутылки, рюкзаки, аккумуляторы, настольные игры, чехлы для телефона и так далее.

«Как здорово отмечать свой день рождения в кругу друзей и в таком замечательном месте! К тому же вас становится всё больше с каждым днем. Приходите на ВДНХ и выбирайте занятие себе по душе: лекции, мастер-классы, игры, развлечения», – рассказал СберКот.

Экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход бесплатный для всех. Павильон будет работать до 12 апреля 2024 года.

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