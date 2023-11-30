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Приостановка членства РФ в «Эгмонт» идет на пользу только преступному миру — Чиханчин

14:32 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка членства российской делегации в группе «Эгмонт» идет на пользу только преступному миру. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Нам приостановили членство и отключили от сети „Эгмонт“, которая не дает нам возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию. Но мы ищем другие варианты, каналы. Тем более, что на момент приостановления мы работали более чем с 50 странами, вели почти 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел. Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», — сказал Чиханчин.

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