Приостановка членства РФ в «Эгмонт» идет на пользу только преступному миру — Чиханчин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка членства российской делегации в группе «Эгмонт» идет на пользу только преступному миру. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Нам приостановили членство и отключили от сети „Эгмонт“, которая не дает нам возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию. Но мы ищем другие варианты, каналы. Тем более, что на момент приостановления мы работали более чем с 50 странами, вели почти 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел. Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру», — сказал Чиханчин.