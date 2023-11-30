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Развитые страны сокращают климатическое финансирование — глава МИД Египта

15:12 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитые страны сокращают финансирование мер по борьбе с изменением климата вопреки решениям. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри на открытии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

«Вместо увеличения климатического финансирования развитые страны сокращают его из-за растущих потребностей развивающихся государств и увеличивающейся стоимости мер поддержки, направленных на преодоление последствий изменений климата», — сказал египетский министр, который председательствовал на прошлогоднем саммите COP27 в Шарм эш-Шейхе.

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