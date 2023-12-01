Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Ашкелона, Сдерота и Беэр-Шевы

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — заявило об обстреле израильских городов Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева. Об этом говорится в телеграм-канале группировки.

«Бойцы „Бригад [Иззэддина] аль-Кассама“ запустили ракеты по Ашкелону, Сдероту и Беэр-Шеве в ответ на удары противника по гражданскому населению», — говорится в сообщении.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.