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Объединения Большого и Мариинского театра не будет — Голикова

15:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большой и Мариинский театры объединяться не будут, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Объединения Большого и Мариинского театров не произойдет. Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры», — сказала Голикова на встрече с коллективом Большого театра.

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