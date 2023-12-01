Объединения Большого и Мариинского театра не будет — Голикова
15:32 01.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большой и Мариинский театры объединяться не будут, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Объединения Большого и Мариинского театров не произойдет. Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры», — сказала Голикова на встрече с коллективом Большого театра.
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