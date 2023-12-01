Водители украинских фур, застрявшие на границе с Польшей, объявили голодовку

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водители украинских грузовиков, застрявшие в пункте пропуска «Краковец-Корчева» на границе с Польшей из-за блокирования дорог польскими перевозчиками, объявили голодовку. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«Мы хотели принять участие в мирной акции — переговорах с митингующими. Нас заблокировала полиция. Около 250 человек с одной стороны. Нам не дали дойти до протестующих. Польская полиция дала добро поехать трем мужчинам, волонтеру, наши требования выслушали, но никто их не принял. Мы объявляем голодовку, но сейчас еще ждем встречи с консулом», — приводит издание слова одного из водителей.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что, по состоянию на утро пятницы, на границе скопилась очередь из 2 100 грузовиков.