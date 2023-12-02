Российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области
08:50 02.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в Херсонской области уничтожили десант Вооруженных сил Украины, который собирался высадиться на левый берег Днепра, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки для высадки. Для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы „Ланцет“. Операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава и другие материальный средства украинских формирований», — рассказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 08:50 02.12.2023
- Российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ в Херсонской области
- 08:30 02.12.2023
- РФ и Украина ведут тайные мирные переговоры на уровне военных — Херш
- 22:40 01.12.2023
- Штатная численность военнослужащих ВС РФ вырастет почти на 170 тыс. человек — указ
- 18:40 01.12.2023
- С начала года на службу в ВС РФ в интересах СВО принято более 452 тыс. человек — Медведев
- 14:12 01.12.2023
- Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Ашкелона, Сдерота и Беэр-Шевы
- 11:32 01.12.2023
- США откладывают поставки Украине высокоточных ракет - Reuters
- 10:20 01.12.2023
- Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму
- 09:32 01.12.2023
- Российских десантников и спецназ начали обучать стрельбе из винтовок НАТО — инструктор
- 09:00 01.12.2023
- ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе — ЦАХАЛ
- 16:12 30.11.2023
- ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Марьинки в ДНР — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать