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НОВОСТИ

На обслуживание госдолга уйдут 1,7 трлн рублей

11:00 02.12.2023 Источник: Известия

Минфин направит на погашение госдолга 1,7 трлн в 2023-м, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это на 200 млрд больше изначально заложенных цифр. В абсолютных значениях 1,7 трлн сопоставимы с тратами на здравоохранение и образование. По итогам III квартала доля расходов на обслуживание обязательств уже достигла рекорда как минимум за два года — 6% от всех трат бюджета, оценили в Счетной палате.

Госзаимствования дорожают из-за роста их объема, ключевой ставки и ослабления рубля.

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