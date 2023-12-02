На обслуживание госдолга уйдут 1,7 трлн рублей
11:00 02.12.2023 Источник: Известия
Госзаимствования дорожают из-за роста их объема, ключевой ставки и ослабления рубля.
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