Проход корабля США у отмели Аюнгин нарушил суверенитет КНР — НОАК

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление корабля прибрежной зоны Военно-морских сил США Gabrielle Giffords («Габриэль Гиффордс») в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли) нарушило суверенитет КНР. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

«4 декабря Корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords („Габриэль Гиффордс“) без получения разрешения правительства КНР зашел в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша, — говорится в заявлении, опубликованном на странице зоны командования в социальной сети WeChat. — Намеренное нагнетание Соединенными Штатами напряженности в Южно-Китайском море — серьезное нарушение суверенитета и безопасности КНР».

Как уточнил Тянь Цзюньли, своими действиями Вашингтон подрывает стабильность в регионе, «серьезно нарушает международное право и основополагающие нормы международных отношений». Он отметил, что ВМС НОАК приняли предупредительные меры, отслеживая перемещение американского корабля.

«США в полной мере продемонстрировали, что они представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в Южно-Китайском море, — подчеркнул официальный представитель. — Войска [Южной] зоны боевого командования постоянно находятся в состоянии повышенной боеготовности, решительно защищают национальный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в регионе Южно-Китайского моря».