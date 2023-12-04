Си Цзиньпин предложил Лукашенко сообща создавать систему глобального управления

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Белоруссия должны совместными усилиями формировать и преобразовывать систему глобального управления, способствовать развитию мировой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«КНР и Белоруссия — важные силы, участвующие в преобразовании и строительстве системы глобального управления, — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. — Мы готовы укреплять координацию и сотрудничество с белорусской стороной на площадках таких многосторонних механизмов, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества».

Как уточнил китайский лидер, Пекин готов вместе с Минском реализовывать инициативы на благо всеобщего развития, безопасности, ради укрепления цивилизационных ценностей и «формирования человеческого сообщества с единой судьбой». Он указал на необходимость оптимизации трансграничного транспортного сообщения, усиления торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между двумя странами.