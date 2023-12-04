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Запреты в сфере абортов не решат проблемы, власти не пойдут на это — Матвиенко

15:00 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов, нужно снизить накал риторики. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — сказал спикер Совфеда журналистам.

Она напомнила, что есть опыт, который закончился печальными последствиями, — нелегальный рынок услуг, рост женской смертности и так далее.

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