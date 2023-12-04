Силуанов указал на недопустимость решения климатических вопросы одних стран за счет других

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов РФ Антон Силуанов указал на недопустимость решения климатических вопросов одних стран за счет других. Глава Минфина России заявил об этом в рамках круглого стола по расширению климатического финансирования в рамках 28-й конференции ООН, посвященной изменению климата (COP28), которая проходит в Дубае (ОАЭ).

«Климатическая конференция, Дубай. Сегодня встреча министров финансов, обсуждаем вопросы финансирования климата. Наша повестка — это финансовые инструменты, зеленые облигации, налоговые преференции, бюджетные траты. Самое главное, о чем мы говорим, то, что нельзя решать климатические вопросы одних стран за счет других», — приводятся слова Силуанова в телеграм-канале министерства.

Министр также добавил, что Россия будет отстаивать свою повестку. «Нам есть, что показать, у нас много, что делается помимо нацпроекта „Экология“ целый ряд решений. Мы учитываем у себя в наших финансовых планах», — сказал Силуанов.