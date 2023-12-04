Путин намерен решить проблемы, связанные с обучением детей трудовых мигрантов в школах

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обещал дать поручение подготовить предложения, как решать проблему с учебой детей трудовых мигрантов. По мнению главы государства, такие ребята должны учиться, но это не должно приводить к ухудшению качества образования остальных учеников.

«По поводу острой темы — детей трудовых мигрантов — нужно, конечно, подумать над решением всех вопросов», — указал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождать ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школах, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует», — уверен Путин.

Он заверил, что даст «соответствующее поручение подготовить предложения» для решения данной проблемы.