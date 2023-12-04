0
0
1
НОВОСТИ

Путин намерен решить проблемы, связанные с обучением детей трудовых мигрантов в школах

22:40 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обещал дать поручение подготовить предложения, как решать проблему с учебой детей трудовых мигрантов. По мнению главы государства, такие ребята должны учиться, но это не должно приводить к ухудшению качества образования остальных учеников.

«По поводу острой темы — детей трудовых мигрантов — нужно, конечно, подумать над решением всех вопросов», — указал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождать ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школах, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует», — уверен Путин.

Он заверил, что даст «соответствующее поручение подготовить предложения» для решения данной проблемы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 04.12.2023
Нигер аннулировал военное партнерство с ЕС
0
117
21:20 04.12.2023
Сотрудничество с ФРГ было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках» — Путин
0
164
20:40 04.12.2023
Отношения Индии с Россией нередко были спасительными для Дели — индийский МИД
0
208
20:05 04.12.2023
Более 80 миллионов рублей получили стартапы на Демодне молодежных акселераторов Сбера
0
219
20:00 04.12.2023
РФ продолжит участвовать в урегулировании острых мировых проблем — Путин
0
243
19:20 04.12.2023
Подоляк утверждает, что ВСУ меняют тактику, пытаясь наступать и обороняясь одновременно
0
283
18:40 04.12.2023
Силуанов указал на недопустимость решения климатических вопросы одних стран за счет других
0
316
18:00 04.12.2023
Запасы вооружений Чехии уменьшаются, она вынуждена сокращать помощь Киеву — премьер
0
372
17:32 04.12.2023
ПВО РФ за сутки сбили 30 украинских беспилотников
0
355
17:12 04.12.2023
Главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд — СМИ
0
455

Возврат к списку