Путин намерен решить проблемы, связанные с обучением детей трудовых мигрантов в школах
22:40 04.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин обещал дать поручение подготовить предложения, как решать проблему с учебой детей трудовых мигрантов. По мнению главы государства, такие ребята должны учиться, но это не должно приводить к ухудшению качества образования остальных учеников.
«По поводу острой темы — детей трудовых мигрантов — нужно, конечно, подумать над решением всех вопросов», — указал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Дети должны учиться, но этот процесс не должен сопровождать ухудшением условий для обучения наших ребятишек в школах, детей наших граждан. Это отдельная тема, и нельзя делать вид, что этой проблемы не существует», — уверен Путин.
Он заверил, что даст «соответствующее поручение подготовить предложения» для решения данной проблемы.
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