В США в 2023 году установлен рекорд по числу случаев массовых убийств — WP
11:20 05.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 38 случаев массовой стрельбы с жертвами произошло в США в 2023 году, это рекордный показатель с 2006 года. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Издание понимает под термином «массовые убийства» инциденты, в которых были убиты четыре и более человек, не включая самих нападавших. Всего число таких эпизодов в 2023 году составило 38, а предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее — тогда в стране произошло 36 случаев массовой стрельбы с жертвами.
Всего в результате стрельбы в США в 2023 году погибли не менее 197 человек, 91 получил ранения. При этом с 2006 года число погибших в подобных обстоятельствах достигло уже 2 423.
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