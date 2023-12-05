В России за неделю выросло число госпитализаций с COVID-19

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю увеличилась на 22,8%, а число госпитализаций выросло на 12%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 73 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 69 636 человек, зараженных ковидом, что на 27,1% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 138 человек умерли.