Выданные Сбером кредиты позволят построить жилье для миллиона российских семей
13:27 06.12.2023
Представители строительной отрасли сейчас строят 56 млн кв. м жилья, используя почти 4 трлн рублей, предоставленных Сбером. Об этом первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил в ходе Дня инвестора, в рамках которого компания сообщает о результатах реализации Стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую Стратегию до 2026 года. Подобный объем строительства означает, что «миллион семей приобретут новые квартиры», отметил Ведяхин.
По его словам, Сбер полностью поменял архитектуру кредитного процесса и теперь способен одобрить кредит для малого бизнеса за 3 минуты, причем, полностью онлайн. «И мы уже выдали таких кредитов почти на 500 млрд рублей», - заявил Ведяхин, уточнив, что каждый час более 100 предпринимателей получают финансирование от Сбера.
«Для крупного бизнеса у нас уже давно доступен кредит за 7 минут, объем выдач которого достиг практически 4 трлн рублей», - констатировал первый зампред правления Сбербанка.
Отметим, что в «Дне инвестора» участвуют представители ведущих инвестиционных фондов, брокерские компании, крупнейшие клиенты Сбера и его партнеры.
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