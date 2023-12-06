0
0
128
НОВОСТИ

Выданные Сбером кредиты позволят построить жилье для миллиона российских семей

13:27 06.12.2023

Представители строительной отрасли сейчас строят 56 млн кв. м жилья, используя почти 4 трлн рублей, предоставленных Сбером. Об этом первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил в ходе Дня инвестора, в рамках которого компания сообщает о результатах реализации Стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую Стратегию до 2026 года. Подобный объем строительства означает, что «миллион семей приобретут новые квартиры», отметил Ведяхин.

По его словам, Сбер полностью поменял архитектуру кредитного процесса и теперь способен одобрить кредит для малого бизнеса за 3 минуты, причем, полностью онлайн. «И мы уже выдали таких кредитов почти на 500 млрд рублей», - заявил Ведяхин, уточнив, что каждый час более 100 предпринимателей получают финансирование от Сбера.

«Для крупного бизнеса у нас уже давно доступен кредит за 7 минут, объем выдач которого достиг практически 4 трлн рублей», - констатировал первый зампред правления Сбербанка.

Отметим, что в «Дне инвестора» участвуют представители ведущих инвестиционных фондов, брокерские компании, крупнейшие клиенты Сбера и его партнеры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 06.12.2023
Турция не угрожает Греции и рассчитывает на сотрудничество — Эрдоган
0
7
14:12 06.12.2023
Рост ВВП РФ по итогам года ожидается на уровне 3% — Мишустин
0
65
14:00 06.12.2023
Песков не в курсе информации WP о призыве генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»
0
95
13:39 06.12.2023
Помощь Сбера при проведении цифровой трансформации позволяет компаниям быстрее наращивать выручку
0
116
13:32 06.12.2023
Пожар произошел в консерватории в Петербурге, проводится эвакуация
0
135
13:20 06.12.2023
Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах
0
163
13:05 06.12.2023
Глава Минобороны Украины утверждает, что у Киева есть план действий на 2024 год
0
199
13:00 06.12.2023
Премьер Норвегии в беседе с пранкерами назвал позором случай с Гунько в парламенте Канады
0
196
12:45 06.12.2023
Сбер намерен ежегодно добиваться рентабельности капитала выше 22%
0
171
12:32 06.12.2023
Алиев заявил, что Азербайджан не имеет планов по вступлению в ЕС
0
189

Возврат к списку