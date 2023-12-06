Дума приняла закон о запрете использования телефонов на уроках
15:32 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете использования школьниками на уроках мобильных телефонов и планшетов с сим-картами даже в образовательных целях, а также о введении обязательного урока труда (технологии) в начальных и средних классах школы. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, кроме нормы об обязательном уроке труда.
В законе «Об образовании в РФ» устанавливается, что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий», за исключением случаев возникновения жизни и здоровья обучающихся или работников образовательной организации. Кроме того, предусматривается введение обязательного урока труда (технологии) для начальных и средних классов. Данная норма вступит в силу с 1 сентября 2024 года. В принятой в ноябре в первом чтении редакции законопроекта, регулирующего вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках, речь шла о том, что использование смартфонов на уроках допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях.
Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в октябре.
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