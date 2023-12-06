Военную службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ — поправки

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, которые позволяют проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается прописать в законе «О воинской обязанности и военной службе». По действующим нормам, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Поправки дополняют норму закона, позволяя проходить военную службу по призыву, в том числе в органах Федеральной службы безопасности. Корреспондирующие поправки вносятся также в закон «О Федеральной службе безопасности».