0
0
41
НОВОСТИ

Военную службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ — поправки

17:00 06.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, которые позволяют проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается прописать в законе «О воинской обязанности и военной службе». По действующим нормам, военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках. Поправки дополняют норму закона, позволяя проходить военную службу по призыву, в том числе в органах Федеральной службы безопасности. Корреспондирующие поправки вносятся также в закон «О Федеральной службе безопасности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 06.12.2023
На Украине подписан закон о сверхналоге на прибыль банков
0
64
16:32 06.12.2023
Дума одобрила право президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран
0
133
16:12 06.12.2023
РФ является мировым лидером по обогащению урана — Мишустин
0
153
16:00 06.12.2023
США не поспевают за Китаем по темпам строительства флота — WSJ
0
183
15:32 06.12.2023
Дума приняла закон о запрете использования телефонов на уроках
0
205
15:12 06.12.2023
ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Клещеевки и Марьинки, противник потерял до 300 человек
0
249
15:00 06.12.2023
Российский флаг «появился» в небе над Абу-Даби в честь визита Путина
0
238
14:32 06.12.2023
Турция не угрожает Греции и рассчитывает на сотрудничество — Эрдоган
0
275
14:12 06.12.2023
Рост ВВП РФ по итогам года ожидается на уровне 3% — Мишустин
0
293
14:00 06.12.2023
Песков не в курсе информации WP о призыве генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»
0
321

Возврат к списку