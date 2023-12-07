ФСБ задержала подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе
15:32 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала подозреваемого в подрыве двух поездов на участке БАМа в Бурятии, он дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно- энергетической инфраструктуры. В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия», — сообщили в ЦОС.
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