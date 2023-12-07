Краснокаменская ТЭЦ Росатома готова к работе к зимний период

17:15

Коллектив Краснокаменской ТЭЦ, структурного подразделения Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», входит в Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»), получил паспорт готовности объекта к работе в зимний период.

Как сообщает Росатом, в соответствии с планом мероприятий по подготовке ТЭЦ к зиме 2023-2024 годов были проведены ремонты энергетического оборудования, обеспечены запасы топлива, полностью выполнена инвестиционная программа и другие организационные и технические мероприятия.

В летние месяцы специалисты теплоэлектроцентрали и подрядные организации капитально отремонтировали два котлоагрегата – №1 и №11. Работы включали в себя замену горелок, компенсаторов и пылепроводов. Восстановлено оборудование нескольких турбоагрегатов, отремонтированы технологические насосы, введена в эксплуатацию артезианская скважина. Заменены задвижки на подающих и обратных тепловых сетях, расположенных на промышленных объектах Приаргунского производственного горно-химического объединения.

В рамках подготовки к отопительному сезону также были капитально отремонтированы питательные электронасосы, а устаревшие масляные выключатели 6 кВ в ячейках распределительных устройств заменены на вакуумные. Кроме того, обновлен коллектор очистных насосных и установлены новые трансформаторы для собственных нужд ТЭЦ.

В настоящее время продолжаются капитальные ремонты котлоагрегатов №6 и №9, турбоагрегата №6.

Важным пунктом программы подготовки к зиме является наличие аварийного запаса материалов и оборудования. На сегодняшний день на складе хранится достаточный объем уртуйского угля и мазута.

В течение года персонал ТЭЦ отрабатывал действия на случай аварий и чрезвычайных ситуаций. Согласно графику, проведены восемь общестанционных тренировок с оперативным персоналом смен. Дополнительно с сотрудниками территориального органа МЧС России по Забайкальскому краю выполнены тренировки по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

«Комиссия положительно оценила готовность теплоэлектроцентрали к зиме. Наши производственные мощности готовы к работе в условиях максимальных нагрузок. Получение паспорта готовности – результат труда всего нашего коллектива. Благодаря этому город должен пройти зимний сезон в комфортных условиях», – отметил начальник ТЭЦ Александр Талпэ.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития города Краснокаменска, одобренного президентом России Владимиром Путиным, госкорпорация «Росатом» запланировала масштабные инвестиции в модернизацию Краснокаменской ТЭЦ в размере около 4,3 млрд руб. в 2024-2025 годах. Повышение надежности и производственной эффективности ТЭЦ необходимо для обеспечения растущих потребностей в электроэнергии ПАО «ППГХО им.Славского» и инвестиционных проектов Забайкальского края. В Краснокаменске Корпорация развития Забайкальского края планирует разместить промышленный парк «Красный камень» и агропромышленный парк.