Сотрудник Росгвардии погиб, двое ранены при происшествии на полигоне в Рязанской области
17:40 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один сотрудник Росгвардии погиб и двое получили ранения в результате происшествия во время стрельб на полигоне в Рязанской области, сообщили в пресс-службе управления СК по региону. Как уточнили в областной прокуратуре, сработало взрывное устройство.
«В следственное управление СК России по Рязанской области поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», — говорится в сообщении. Уточняется, что следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным пресс-службы прокуратуры Рязанской области, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства.
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