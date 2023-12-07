Сотрудник Росгвардии погиб, двое ранены при происшествии на полигоне в Рязанской области

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один сотрудник Росгвардии погиб и двое получили ранения в результате происшествия во время стрельб на полигоне в Рязанской области, сообщили в пресс-службе управления СК по региону. Как уточнили в областной прокуратуре, сработало взрывное устройство.

«В следственное управление СК России по Рязанской области поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», — говорится в сообщении. Уточняется, что следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным пресс-службы прокуратуры Рязанской области, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства.