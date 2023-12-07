Украина придумала, как вызволить застрявшие в Польше грузовики

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

омпания «Укржелдороги» готовится перевезти по железной дороге большегрузные автомобили, застрявшие в Польше из-за блокады автомобильных пунктов пропуска. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим составы в массовом порядке», — цитирует издание представителя «Укржелдорог» Валерия Ткачева. По его словам, на данном этапе Варшава и Киев решают технические вопросы.

Польские перевозчики 6 ноября заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях, в которых скопилось более 3 тыс. большегрузов.