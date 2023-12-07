Россия обратилась к Канаде с просьбой о выдаче бывшего эсэсовца Гунько
19:25 07.12.2023 Источник: Интерфакс
Данную информацию "Интерфаксу" подтвердили в надзорном ведомстве РФ.
Российская сторона просит коллег из Канады экстрадировать 98-летнего бывшего эсэсовца, который, по данным правоохранительных органов РФ, причастен к убийству не менее 500 советских граждан на территории Украинской ССР.
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