Россия обратилась к Канаде с просьбой о выдаче бывшего эсэсовца Гунько

19:25 Источник: Интерфакс

Генеральная прокуратура России обратилась к канадским властям с просьбой о выдаче служившего в дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (известного также как Гунько), обвиняемого заочно в геноциде местного населения во время Великой Отечественной войны.

Данную информацию "Интерфаксу" подтвердили в надзорном ведомстве РФ.

Российская сторона просит коллег из Канады экстрадировать 98-летнего бывшего эсэсовца, который, по данным правоохранительных органов РФ, причастен к убийству не менее 500 советских граждан на территории Украинской ССР.