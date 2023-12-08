Такер Карлсон заявил, что шеф Пентагона угрожал конгрессменам из-за финансирования Киева

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что шеф Пентагона Ллойд Остин угрожал членам Палаты представителей Конгресса США отправить их родственников воевать с Россией, если конгрессмены не одобрят выделение Украине дополнительных средств.

На свой странице в соцсети X (ранее Twitter) журналист процитировал слова американского министра обороны Ллойда Остина, сказанные им на закрытом брифинге в Палате представителей. «Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией», — якобы пообещал Остин.

«Администрация [президента США Джо] Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины», — убежден Карлсон. В комментариях к своему посту он заверил американского предпринимателя Илона Маска, что у него есть «подтверждение», что Остин действительно сказал это.