В 21 регионе России будут 40-градусные морозы в выходные

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Костромскую, Кировскую, Омскую, Новосибирскую области и ряд других регионов ожидают морозы до 35-40 градусов в выходные дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до 35-38 градусов. Из Центрального федерального округа выделяется Костромская область, где ожидается минус 35 и более градусов. На севере Поволжья, в Кировской области, Пермском крае, прогнозируется до минус 40 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае также ожидаются 40-градусные морозы. «Центр и юг Красноярского края ожидают морозы даже до 50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы», — сказал он.

Морозы до 45 градусов и ниже прогнозируются и в Якутии.