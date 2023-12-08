В 21 регионе России будут 40-градусные морозы в выходные
22:40 08.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Костромскую, Кировскую, Омскую, Новосибирскую области и ряд других регионов ожидают морозы до 35-40 градусов в выходные дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до 35-38 градусов. Из Центрального федерального округа выделяется Костромская область, где ожидается минус 35 и более градусов. На севере Поволжья, в Кировской области, Пермском крае, прогнозируется до минус 40 градусов», — сообщил он.
По словам Вильфанда, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае также ожидаются 40-градусные морозы. «Центр и юг Красноярского края ожидают морозы даже до 50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы», — сказал он.
Морозы до 45 градусов и ниже прогнозируются и в Якутии.
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