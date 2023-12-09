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КНДР собирается в ближайшее время расшить группировку спутников-шпионов

09:00 09.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в ближайшее время планирует вывести больше различных спутников-разведчиков на орбиту. Такая позиция отражена в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Реалии требуют от нас <…> в ближайшее время вывести больше разных спутников-разведчиков на орбиту для сбора и контроля информации в оперативных регионах, включая Корейский полуостров и Тихий океан, и для усовершенствования готовности к более последовательному и эффективному сдерживанию», — говорится в сообщении ЦТАК. В комментарии подчеркивается, что северокорейские спутники во главе с недавно запущенным «Маллигён-1» станут «сторожевыми космоса и мощным прицелом, дав ценную и богатую информацию о военных действиях враждебных сил в режиме реального времени». «А также безупречно выполнят роль проводника, наводящего наш сверхмощный удар в случае необходимости», — добавляет ЦТАК.

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