Избирательной компанией Путина займутся «Единая Россия» и ОНФ - Турчак
11:33 09.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Единая Россия» — это партия президента, он ее 22 года назад создавал, стоял у истоков ее создания, и, безусловно, «Единая Россия» примет самое активное участие в избирательной кампании [Путина], предоставит всю свою инфраструктуру — это развитые сети наших региональных, местных, первичных отделений. Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь — сбор подписей [в поддержку] нашего кандидата», — заявил Турчак на установочном собрании инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года.
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