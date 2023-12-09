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Избирательной компанией Путина займутся «Единая Россия» и ОНФ - Турчак

11:33 09.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Единая Россия» совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией действующего президента РФ Владимира Путина, в первую очередь — сбором подписей в его поддержку. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Единая Россия» — это партия президента, он ее 22 года назад создавал, стоял у истоков ее создания, и, безусловно, «Единая Россия» примет самое активное участие в избирательной кампании [Путина], предоставит всю свою инфраструктуру — это развитые сети наших региональных, местных, первичных отделений. Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь — сбор подписей [в поддержку] нашего кандидата», — заявил Турчак на установочном собрании инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года.

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