Санду собирается лишить "оппозиционные" города денег из помощи со стороны ЕС
15:27 09.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Города и села Молдавии, жители которых не голосовали за кандидатов от проевропейской партии власти на выборах в местные органы власти 5 ноября, не получат средств из кредитов и грантов, предоставленных республике Европейским союзом. Об этом заявила президент республики Майя Санду на форуме мэров. В нем приняли участие свыше пятисот мэров городов и сел, однако его проигнорировали представители ряда оппозиционных партий.
«Что касается европейских денег, я хочу спросить вас: те мэры, которые против ЕС, думаете, что Евросоюз должен давать вам деньги, если вы не поддерживаете ЕС? Где здесь логика? Деньги государства будут распределяться между всеми населенными пунктами, а деньги, которые идут от ЕС и налогоплательщиков стран ЕС пойдут тем, кто разделяет эти ценности», — сказала Санду в своем выступлении.
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