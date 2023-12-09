США продали Израилю почти 14 тыс танковых снаряда «в интересах навциональной безопасности» - Госдеп

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продают Израилю 13 981 танковый снаряд M830A1 MPAT калибра 120 мм и сопутствующее оборудование на $106,5 млн. Об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен «представил Конгрессу подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Израиля вышеуказанных снарядов в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов». В связи с этим Конгресс не сможет заблокировать данную продажу военной продукции, как это может произойти с обычными поставками. «Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный потенциал самообороны. Предлагаемая продажа соответствует этим целям», — считают в Госдепартаменте и Пентагоне.