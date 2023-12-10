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НОВОСТИ

В Европе опасаются, что Трамп может вывести США из НАТО, если выиграет выборы - NYT

09:10 10.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может привести к выходу страны из НАТО. Такое мнение выразила в своей статье в субботу газета The New York Times.

По ее сведениям, среди дипломатов, а также в правительствах стран НАТО «растет тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход с [европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса».

«В Европе боятся, что второе президентство Трампа приведет к тому, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО», — приводит издание слова бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса.

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