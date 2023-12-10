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Путин ответил согласием на приглашение спикера парламента ДНР посетить новые регионы

11:50 10.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно будет посещать новые регионы страны. Фрагмент беседы с военнослужащими после после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества опубликовал в своем телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.

Спикер парламента ДНР Артем Жога обратился к главе государства: «Когда у нас станет немножко потише, мы будем рады вас видеть на наших территориях». «Спасибо. Обязательно, а как же», — ответил Путин.

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