Украина ответила на вопрос Маска по поводу ареста американского журналиста
20:27 10.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналист с гражданством Чили и США Гонсало Лира, о судьбе которого накануне украинские власти спрашивал американский бизнесмен Илон Маск, арестован по обвинению в оправдании действий России. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
«В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически <…> распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях», — приводит комментарий представителя ведомства украинское издание «Страна». По его словам, подозреваемый называл украинскую власть «неонацистской» и обвинял Вооруженные силы Украины в обстрелах собственной территории.
По утверждению спецслужбы в мае текущего года журналиста арестовали с возможностью внесения залога. Но после его внесения Лира нарушил закон и якобы попытался сбежать из страны через пункт пропуска на границе с Венгрией на собственном мотоцикле, отметили в СБУ. В данный момент он находится в СИЗО города Харькова, ожидая начала рассмотрения дела в суде, назначенного на 12 и 21 декабря, информировали в СБУ.
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