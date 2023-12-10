Украина ответила на вопрос Маска по поводу ареста американского журналиста

20:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист с гражданством Чили и США Гонсало Лира, о судьбе которого накануне украинские власти спрашивал американский бизнесмен Илон Маск, арестован по обвинению в оправдании действий России. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

«В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически <…> распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях», — приводит комментарий представителя ведомства украинское издание «Страна». По его словам, подозреваемый называл украинскую власть «неонацистской» и обвинял Вооруженные силы Украины в обстрелах собственной территории.

По утверждению спецслужбы в мае текущего года журналиста арестовали с возможностью внесения залога. Но после его внесения Лира нарушил закон и якобы попытался сбежать из страны через пункт пропуска на границе с Венгрией на собственном мотоцикле, отметили в СБУ. В данный момент он находится в СИЗО города Харькова, ожидая начала рассмотрения дела в суде, назначенного на 12 и 21 декабря, информировали в СБУ.