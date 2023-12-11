Венгрия попирает принципы единства ЕС — президент Литвы
15:32 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция Венгрии по вопросу приема Украины в ЕС идет вразрез с принципами единства евросообщества. Об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа в Таллине, где он принимает участие в президентском совете стран Балтии.
«Венгрия попирает принципы единства Евросоюза, — приводит слова президента Литвы его пресс-служба. — Если мы не добьемся положительных решений стран-членов по Украине, то появится еще больше голосов за разрушение принципов единства». Как отметил Науседа, необходимо использовать все средства, чтобы переубедить Будапешт.
В том же духе высказались коллеги литовского лидера. По мнению президента Эстонии Алара Кариса, необходимо послать России сигнал, что Европа сохраняет единство, а Украина является частью Европы. Как отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, поиски компромисса по вопросу членства Украины в ЕС могут занять больше времени, чем предполагалось.
В Брюсселе, где проходит заседание ЕС на уровне министров иностранных дел, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил журналистам, что если ЕС не придет к компромиссу по Украине, «Европу ждут темные времена».
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