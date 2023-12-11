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Ситуация с демографией в РФ непростая, но лучше, чем в других странах — Медведев

18:40 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографическая ситуация в России весьма непростая, однако она лучше, чем в других странах. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции РФ.

«У нас ситуация [демографическая] непростая, весьма непростая, с другой стороны, она лучше, чем в других странах. Это тоже правда», — сказал Медведев.

Он отметил, что демографические проблемы упираются в несколько факторов. «Первый — здравоохранение, хорошее здравоохранение дает возможность поддерживать нормальное качество жизни, планировать семью, детей и так далее. С другой стороны, это финансово-имущественный фактор в жизни любого человека. Если у людей, которые создают семью, есть уверенность, что все будет нормально, то, скорее всего, они заведут детей», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, когда эти два фактора срабатывают, демографическая ситуация улучшается. Медведев также считает традиционные ценности еще одним фактором, улучшающим демографические показатели. «Если для человека ценна семья и дети, то даже с учетом общей ситуации, понимая, что и в здравоохранении есть проблемы, и денег не хватает семье, они все равно детей заведут», — сказал Медведев.

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