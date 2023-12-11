ЦРУ предупредило Ирак о последствиях атак на американские объекты

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о «серьезных последствиях» со стороны Вашингтона в случае, если Багдад не предпримет действий по прекращению атак на американские объекты. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на иракского чиновника.

Предупреждение Бернса связано с участившимися случаями нападений на объекты США в Ираке. Как отметило агентство, американские силы в Ираке и Сирии с 7 октября были атакованы как минимум 84 раза. Ранее заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболлах» Наим Касем заявил, что атаки на американские базы в Ираке и Сирии имеют крайне большое значение для прекращения израильской агрессии против сектора Газа.