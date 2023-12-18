Абдель Фаттах ас-Сиси вновь избран президентом Египта
16:12 18.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10–12 декабря всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие шесть лет. Официальные итоги президентских выборов представила в Каире египетская Национальная избирательная комиссия.
В ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в плебисците, сообщил глава национального избиркома Хазем Бадави, пресс-конференцию которого в прямом эфире транслирует телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
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