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Украинцев без справок из военкоматов отказываются госпитализировать — СМИ

17:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Справка из военкомата все чаще появляется в списке документов, которые требуют от украинских мужчин перед госпитализацией. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на рассказы жителей нескольких регионов Украины.

По информации издания, в случае отсутствия справки из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) врачи под любым предлогом отказываются класть пациентов в больницы.

«Страна» приводит слова сотрудницы одного из центров оказания административных услуг Харькова, которая утверждает, что письма с соответствующими требования из ТЦК начали приходить в лечебные учреждения еще несколько месяцев назад. Согласно данным издания, мужчины сейчас предпочитают обращаться в частные клиники, чтобы избежать рисков, нагрузка на такой тип лечебных учреждений с осени 2023 года выросла на 20-30%.

Авторы публикации напомнили, что впервые скандал по этому поводу случился минувшим летом, когда глава одной из районных администраций в Ивано-Франковской области заявил, что мужчин без справки из военкомата не будут госпитализировать.

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