В МВД Белоруссии назвали число граждан, покинувших страну в 2021-22 гг

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 200 тысяч граждан Белоруссию покинули страну в 2021–2022 годах, но нельзя говорить, что все они руководствовались политическими мотивами. Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ.

«За 2021–2022 годы покинуло территорию Беларуси более 200 тысяч граждан. Это различные причины: или вид на жительство, или релокация айтишников и членов их семей и так далее. Конечно, много. Потому что это трудоспособное население», — сказал представитель МВД.