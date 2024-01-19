Украинский БПЛА сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области, произошло возгорание

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны РФ подавили украинский БПЛА в Брянской области, при уничтожении произошел сброс боеприпаса на нефтебазу, есть возгорание. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — проинформировал глава региона.