Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта при Нетаньяху

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед мэрами ряда американских городов в Белом доме.

Американского лидера спросили, является ли невозможным достижение двухгосударственного решения, пока у власти находится Нетаньяху. «Нет, это не так», — ответил Байден. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома. Президент США подчеркнул, что израильский премьер не выступает против двухгосударственного решения, а также добавил, что обсуждал этот вопрос с Нетаньяху в пятницу утром по телефону.