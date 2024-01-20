Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта при Нетаньяху
09:00 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед мэрами ряда американских городов в Белом доме.
Американского лидера спросили, является ли невозможным достижение двухгосударственного решения, пока у власти находится Нетаньяху. «Нет, это не так», — ответил Байден. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома. Президент США подчеркнул, что израильский премьер не выступает против двухгосударственного решения, а также добавил, что обсуждал этот вопрос с Нетаньяху в пятницу утром по телефону.
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