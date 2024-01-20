Закупка боеприпасов в ФРГ стопорится — Der Spiegel
10:30 20.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кампания закупок боеприпасов в Германии, видимо, идет с перебоями. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ министерства обороны на запрос депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса.
По его информации, в прошлом году Минобороны Германии израсходовало на закупку боеприпасов около 845 млн евро, что примерно на 280 млн меньше, чем планировалось. «Это вызывает тревогу, все знают, что нам срочно нужны боеприпасы, но их слишком мало», — отметил Гедехенс. Он обвинил главу оборонного ведомства Бориса Писториуса в нарушении обещаний. «Хотя Писториус хотел сделать тему боеприпасов приоритетной, он почти ничего не добился», — считает депутат.
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