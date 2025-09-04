Запад боится успехов РФ на фронте во время обсуждений гарантий для Киева — Bloomberg

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники Киева на Западе опасаются, что Россия может предпринять новое успешное наступление в зоне украинского конфликта, пока они заняты обсуждением возможных гарантий безопасности с украинской стороной. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, западные чиновники опасаются, что Россия сможет установить контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск) и выйти на Краматорск и Славянск. Bloomberg отмечает, что беспокойство Европы усилилось в преддверии встречи так называемой коалиции желающих в Париже 4 сентября, на которой европейские страны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины по завершении конфликта.