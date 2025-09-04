0
0
149
НОВОСТИ

Запад боится успехов РФ на фронте во время обсуждений гарантий для Киева — Bloomberg

16:32 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники Киева на Западе опасаются, что Россия может предпринять новое успешное наступление в зоне украинского конфликта, пока они заняты обсуждением возможных гарантий безопасности с украинской стороной. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, западные чиновники опасаются, что Россия сможет установить контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск) и выйти на Краматорск и Славянск. Bloomberg отмечает, что беспокойство Европы усилилось в преддверии встречи так называемой коалиции желающих в Париже 4 сентября, на которой европейские страны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины по завершении конфликта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:28 04.09.2025
Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона "Металлург"
0
20
17:12 04.09.2025
Евросоюз повторяет на Балканах ту же ошибку, что и на Украине — Сийярто
0
66
17:00 04.09.2025
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
0
107
16:57 04.09.2025
Сбер развивает персонального AI-помощника, который поможет людям сделать осознанный выбор в пользу здоровья
0
108
16:32 04.09.2025
Собянин: «Лето в Москве» позволило столичному бизнесу нарастить выручку на 24,3%
0
146
16:12 04.09.2025
Республика Сербская может объявить независимость при усилении давления на нее — Додик
0
190
16:00 04.09.2025
Уничтожена украинская ДРГ, которая попыталась высадиться в островной зоне Днепра
0
200
15:48 04.09.2025
Сергунина: Представители более 35 стран соберутся на форуме БРИКС "Облачные города" в Москве
0
192
15:32 04.09.2025
Самолет фон дер Ляйен, которому якобы глушили GPS, садился штатно — расследование
0
229
15:12 04.09.2025
Более 50% американцев негативно оценили экономическую ситуацию в стране — опрос
0
232

Возврат к списку