Республика Сербская может объявить независимость при усилении давления на нее — Додик

16:12 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) может провозгласить свою независимость в случае усиления внешнего давления на нее. Об этом заявил президент объединения Милорад Додик по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Мы хотим диалога. Уберите [высокого представителя] Кристиана Шмидта, закройте его аппарат, избавьтесь от его незаконного наследия. Вы, из Брюсселя, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить. Любое новое навязывание [чего-либо] приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать», — написал Додик на своей странице в соцсети Х.

