0
0
138
НОВОСТИ

Собянин: «Лето в Москве» позволило столичному бизнесу нарастить выручку на 24,3%

16:32 04.09.2025

Работа в мегаполисе площадок проекта «Лето в Москве» позволила городским компаниям увеличить выручку и привлечь больше гостей в кафе, рестораны и магазины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице действовали более 400 площадок фестиваля, состоялось 86 тыс. культурных, спортивных и развлекательных событий, которые привлекли 51,9 млн участников. По сравнению с прошлым годом посещаемость многих городских площадок выросла на 10–20%, отметил мэр.

«На старте проекта мы сделали ставку на сотрудничество с городским бизнесом. Предложили предпринимателям организовать собственные мероприятия в рамках общей концепции «Лета в Москве», - сообщил градоначальник. - И эта ставка полностью себя оправдала. В проекте 2025 году приняли участие более 1900 компаний, что на 73% больше по сравнению с 2024 годом. По предварительным подсчетам, в июне-июле московские организации сферы общественного питания, культуры и досуга нарастили выручку на 24,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года».

Как подчеркнул мэр, в июне-июле рост оборотов кафе и ресторанов составил 24,1% (до 159 млрд руб) в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в первом полугодии 2025 году количество кафе и ресторанов в Москве выросло на 655, а число летних веранд впервые превысило 5000.

При этом индустрия спорта выросла на 20,7% (до 21,5 млрд руб.), кино – на 23,8% (до 3,8 млрд руб.), театры и другая деятельность в области исполнительных искусств, художественного творчества – на 6% (до 10,6 млрд руб).

По данным мэра, больше половины гостей фестивалей составляют москвичи, остальные – гости из Московской области (17%), российских регионов (15–18%) и зарубежных стран (10–14%). Особенно популярным проект был у активных москвичей молодого и среднего возраста. Треть посетителей фестивальных площадок «Лета в Москве» – граждане 25–44 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:28 04.09.2025
Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона "Металлург"
0
20
17:12 04.09.2025
Евросоюз повторяет на Балканах ту же ошибку, что и на Украине — Сийярто
0
66
17:00 04.09.2025
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
0
107
16:57 04.09.2025
Сбер развивает персонального AI-помощника, который поможет людям сделать осознанный выбор в пользу здоровья
0
108
16:32 04.09.2025
Запад боится успехов РФ на фронте во время обсуждений гарантий для Киева — Bloomberg
0
157
16:12 04.09.2025
Республика Сербская может объявить независимость при усилении давления на нее — Додик
0
190
16:00 04.09.2025
Уничтожена украинская ДРГ, которая попыталась высадиться в островной зоне Днепра
0
200
15:48 04.09.2025
Сергунина: Представители более 35 стран соберутся на форуме БРИКС "Облачные города" в Москве
0
192
15:32 04.09.2025
Самолет фон дер Ляйен, которому якобы глушили GPS, садился штатно — расследование
0
229
15:12 04.09.2025
Более 50% американцев негативно оценили экономическую ситуацию в стране — опрос
0
232

Возврат к списку