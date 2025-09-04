Собянин: «Лето в Москве» позволило столичному бизнесу нарастить выручку на 24,3%

16:32

Работа в мегаполисе площадок проекта «Лето в Москве» позволила городским компаниям увеличить выручку и привлечь больше гостей в кафе, рестораны и магазины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице действовали более 400 площадок фестиваля, состоялось 86 тыс. культурных, спортивных и развлекательных событий, которые привлекли 51,9 млн участников. По сравнению с прошлым годом посещаемость многих городских площадок выросла на 10–20%, отметил мэр.

«На старте проекта мы сделали ставку на сотрудничество с городским бизнесом. Предложили предпринимателям организовать собственные мероприятия в рамках общей концепции «Лета в Москве», - сообщил градоначальник. - И эта ставка полностью себя оправдала. В проекте 2025 году приняли участие более 1900 компаний, что на 73% больше по сравнению с 2024 годом. По предварительным подсчетам, в июне-июле московские организации сферы общественного питания, культуры и досуга нарастили выручку на 24,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года».

Как подчеркнул мэр, в июне-июле рост оборотов кафе и ресторанов составил 24,1% (до 159 млрд руб) в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в первом полугодии 2025 году количество кафе и ресторанов в Москве выросло на 655, а число летних веранд впервые превысило 5000.

При этом индустрия спорта выросла на 20,7% (до 21,5 млрд руб.), кино – на 23,8% (до 3,8 млрд руб.), театры и другая деятельность в области исполнительных искусств, художественного творчества – на 6% (до 10,6 млрд руб).

По данным мэра, больше половины гостей фестивалей составляют москвичи, остальные – гости из Московской области (17%), российских регионов (15–18%) и зарубежных стран (10–14%). Особенно популярным проект был у активных москвичей молодого и среднего возраста. Треть посетителей фестивальных площадок «Лета в Москве» – граждане 25–44 лет.