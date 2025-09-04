Собянин: «Лето в Москве» позволило столичному бизнесу нарастить выручку на 24,3%
16:32 04.09.2025
Работа в мегаполисе площадок проекта «Лето в Москве» позволила городским компаниям увеличить выручку и привлечь больше гостей в кафе, рестораны и магазины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице действовали более 400 площадок фестиваля, состоялось 86 тыс. культурных, спортивных и развлекательных событий, которые привлекли 51,9 млн участников. По сравнению с прошлым годом посещаемость многих городских площадок выросла на 10–20%, отметил мэр.
«На старте проекта мы сделали ставку на сотрудничество с городским бизнесом. Предложили предпринимателям организовать собственные мероприятия в рамках общей концепции «Лета в Москве», - сообщил градоначальник. - И эта ставка полностью себя оправдала. В проекте 2025 году приняли участие более 1900 компаний, что на 73% больше по сравнению с 2024 годом. По предварительным подсчетам, в июне-июле московские организации сферы общественного питания, культуры и досуга нарастили выручку на 24,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года».
Как подчеркнул мэр, в июне-июле рост оборотов кафе и ресторанов составил 24,1% (до 159 млрд руб) в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в первом полугодии 2025 году количество кафе и ресторанов в Москве выросло на 655, а число летних веранд впервые превысило 5000.
При этом индустрия спорта выросла на 20,7% (до 21,5 млрд руб.), кино – на 23,8% (до 3,8 млрд руб.), театры и другая деятельность в области исполнительных искусств, художественного творчества – на 6% (до 10,6 млрд руб).
По данным мэра, больше половины гостей фестивалей составляют москвичи, остальные – гости из Московской области (17%), российских регионов (15–18%) и зарубежных стран (10–14%). Особенно популярным проект был у активных москвичей молодого и среднего возраста. Треть посетителей фестивальных площадок «Лета в Москве» – граждане 25–44 лет.
НОВОСТИ
- 17:28 04.09.2025
- Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона "Металлург"
- 17:12 04.09.2025
- Евросоюз повторяет на Балканах ту же ошибку, что и на Украине — Сийярто
- 17:00 04.09.2025
- Умер итальянский модельер Джорджо Армани
- 16:57 04.09.2025
- Сбер развивает персонального AI-помощника, который поможет людям сделать осознанный выбор в пользу здоровья
- 16:32 04.09.2025
- Запад боится успехов РФ на фронте во время обсуждений гарантий для Киева — Bloomberg
- 16:12 04.09.2025
- Республика Сербская может объявить независимость при усилении давления на нее — Додик
- 16:00 04.09.2025
- Уничтожена украинская ДРГ, которая попыталась высадиться в островной зоне Днепра
- 15:48 04.09.2025
- Сергунина: Представители более 35 стран соберутся на форуме БРИКС "Облачные города" в Москве
- 15:32 04.09.2025
- Самолет фон дер Ляйен, которому якобы глушили GPS, садился штатно — расследование
- 15:12 04.09.2025
- Более 50% американцев негативно оценили экономическую ситуацию в стране — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать