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НОВОСТИ

При обстреле рынка Донецка со стороны ВСУ погибли двое детей

15:20 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей погибли в результате обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил, что всего жертвами обстрела рынка в Кировском районе Донецка стали 18 человек, еще 13 получили ранения.

«В числе погибших двое детей», — отметили в СУ СК РФ.

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