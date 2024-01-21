При обстреле рынка Донецка со стороны ВСУ погибли двое детей
15:20 21.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил, что всего жертвами обстрела рынка в Кировском районе Донецка стали 18 человек, еще 13 получили ранения.
«В числе погибших двое детей», — отметили в СУ СК РФ.
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