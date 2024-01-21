При обстреле рынка Донецка со стороны ВСУ погибли двое детей

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей погибли в результате обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике (ДНР).



Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил, что всего жертвами обстрела рынка в Кировском районе Донецка стали 18 человек, еще 13 получили ранения.



«В числе погибших двое детей», — отметили в СУ СК РФ.



