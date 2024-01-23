Росстат считает инфляцию в ценах на говядину последние 30 лет

12:15 Источник: НГ-Online

В ответ на публикацию «НГ» в пресс-службе Росстата уточнили, что ведомство в своих официальных статистических изданиях рассчитывает показатель соотношения потребительских цен на основные виды продовольственных товаров с ценой на говядину, начиная с 1991 года.

В статведомстве подчеркивают: показатель соотношения средних цен к говядине не является официальной статистической информацией и используется для визуализации ценовых соотношений. «Данный показатель не является также показателем, характеризующим инфляционные процессы, в отличие от индекса потребительских цен (ИПЦ)», - указывают в Росстате.

При этом соотношение средних цен к говядине позволяет охарактеризовать сколько различных продовольственных товаров можно приобрести на цену 1 кг говядины и проследить ежегодную динамику таких соотношений, считают в ведомстве.

В прессу-службе Росстата «НГ» уточнили, что говядина в качестве товара-маркера была выбрана по нескольким причинам. «Она широко представлена на потребительском рынке в каждом субъекте РФ (в отличие от свинины, баранины и т.д.). К тому же на потребление этого товара не влияют национальные особенности. Она также не является сезонным товаром и присутствует в продаже круглогодично. И на протяжении длительного периода времени динамика цен на говядину не показывает значительных всплесков цен. Кроме того, говядина является первой позицией в наборе товаров и услуг для расчета ИПЦ», - перечисляют в ведомстве.

«Для сохранения динамики показателя «Соотношение средних цен», говядина продолжает оставаться в данном показателе в качестве товара-маркера в последующих сборниках, пользователи привыкли к данной таблице и понимают ее экономический смысл. В состав редакционной коллегии сборника «Цены в России» и других сборников помимо специалистов Росстата включены представители научного сообщества, принимающие решения о включении (исключении) материалов для публикации. И на заседаниях редакционной коллегии предложения об исключении данной таблицы не были поддержаны представителями научного сообщества», - резюмируют в Росстате.