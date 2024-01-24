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НОВОСТИ

Президент Чада назвал визит в РФ историческим

15:12 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно назвал свой визит в Москву историческим.

«Этот визит является историческим, Чад и Россия обладают очень давними отношениями, последний визит президента Чада был в 1968 году, когда президентом Чада был господин Франсуа [Томбалбай]. И мы надеемся, что этот визит позволит нам укрепить наши двусторонние отношения по всем направлениям», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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