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ГП признала деятельность издания «Докса» нежелательной в РФ — Пискарев

09:32 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания «Докса». Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии», — отметил Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале комиссии.

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