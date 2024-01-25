ГП признала деятельность издания «Докса» нежелательной в РФ — Пискарев

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и признала нежелательной на территории РФ деятельность издания «Докса». Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Генеральная прокуратура РФ поддержала наше обращение и признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa), зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии», — отметил Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале комиссии.