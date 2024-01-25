Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку
11:00 25.01.2024 Источник: Интерфакс
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально ушел в отставку в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре мэрии.
"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 января 2024 года досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию. Анатолий Евгеньевич был избран новосибирцами мэром города в апреле 2014 года и переизбран в сентябре 2019 года", - отметили в пресс-центре.
Исполнять обязанности мэра остался первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов, уточнил собеседник агентства.
Как сообщалось, действующий мэр Локоть, чьи полномочия истекали в сентябре текущего года, ушел в отпуск с 30 декабря 2023 года по 24 января 2024 года с последующим уходом в отставку в связи с переходом на другую работу.
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