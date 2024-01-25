Участники группы «Би-2» задержаны в Таиланде за выступления без разрешения на работу

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники рок-группы «Би-2» были задержаны в Таиланде после проведенного концерта на курортном острове Пхукет. Об этом ТАСС сообщили в отделении туристической полиции провинции Пхукет.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета — прим. ТАСС) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе „Би-2“. Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», — сказал представитель туристической полиции.

Концерты «Би-2» прошли в Таиланде в Паттайе и провинции Пхукет.